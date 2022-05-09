防疫險之亂 黃天牧更改行程上火線處理

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（中央社記者謝方娪、張璦台北9日電）為舒緩擠爆醫院急診室請醫生開立診斷書的人潮，金管會擬以數位新冠病毒健康證明替代醫生診斷書作為防疫險理賠審核文件，不料引爆業界全面反彈，金管會主委黃天牧今天更親上火線處理。

國內確診人數持續攀高，不少民眾為申請保險理賠，大量湧入醫院做PCR檢測、要求開立確診證明，引發外界憂慮醫療排擠效應。金管會8日上午緊急邀集業者開會研擬對策，規劃以數位新冠病毒健康證明替代確診診斷書，卻引爆業界全面反彈。

業界共有2大質疑，第一，即使金管會已協調衛福部於數位證明增列身分證字號，關鍵的「醫生姓名」仍未載於數位證明上，若資料登載不實，遠不如醫生診斷書的責任歸屬效力；第二，若理賠審核文件再放寬，當後續快篩陽性視同確診上路，業者面臨的道德風險更加劇，業界勢必要耗費大量理賠審核作業成本，才能擋住可能的詐保危機。

黃天牧今天原訂出席國立政治大學國際金融學院揭牌典禮，最後因親上火線參與防疫險理賠審核文件認定的相關會議，改由副主委邱淑貞出席揭牌典禮。邱淑貞表示，保險局和主委都親自處理防疫險相關事宜，「最後應會讓大家可在保險契約原則下有一個很好的處理結果」，再和外界報告。

外界關注防疫險近期爭議多、亂象多，邱淑貞澄清「沒有比較亂，一切依照我們的程序在進行」，她說，一切都會溝通、依保險契約精神，針對防疫險相關理賠文件如何進行合適調整，金管會都積極在處理，「今天主委親自開會處理，希望早一點讓各界清楚相關SOP如何進行」。

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邱淑貞說，保險局都有和業者溝通，昨天也有召開視訊會議討論；在保險公會方面，金管會會持續密切溝通，看如何在符合保險契約精神下，有個比較好、比較合理的方式進行處理。

近期防疫政策持續變化，有民眾抱怨因此領不到保險金，盼金管會站在民眾立場維護民眾權益，邱淑貞說，保險契約依保險契約精神，防疫政策本來就會一直變化，指揮中心依疫情情況調整是正常的情況；「謝謝大家，我們都很積極在處理」。（編輯：楊凱翔）1110509