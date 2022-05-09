疫情擴散快篩維他命熱銷 醫藥連鎖通路業績衝高

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（中央社記者韓婷婷台北9日電）本土COVID-19疫情擴散，防疫需求大增，民眾搶購快篩試劑、維他命、血氧機等，推升連鎖醫藥通路業績，包括杏一、諾貝兒都繳出佳績，其中杏一4月營收衝上新台幣6.65億元，創下歷史新高紀錄。

業者表示，4月中起隨著全台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情加溫，確診數屢創新高，政府也啟動居家照護的措施，各大醫藥通路從發燒、流鼻水、咳嗽用的常備藥品，到增強免疫力的維他命，以及防疫相關的快篩試劑，以及耳、額溫槍等商品熱銷，甚至造成部分產品缺貨，預計連鎖醫藥通路都有亮眼的營收表現。

隨著上市櫃公司4月營收陸續揭曉，除了已公布的杏一及諾貝兒外，法人預期大樹也將繳出亮眼成績。不過，法人也指出，疫情推動營收短期波動，長期競爭力仍是關鍵。

連鎖醫材通路龍頭杏一4月營收衝上6.65億元，年增30.37%，月增14.63%，創下歷史新高紀錄，越過2021年12月的6.5億元高峰。

杏一表示，4月疫情再度爆發以來，國內政府定調此波將與病毒共存，致使快篩試劑、血氧機和血壓計等居家檢測設備需求大增外，提升免疫力的保健食品，包括維他命等也興起搶購熱潮，以至於杏一與知名大廠開發自有保健食品銷售有大幅度成長，共同挹注營收創下亮麗成績。

根據杏一統計，4月公司官網防疫保健熱銷品前5名分別是濕巾、維他命C、維他命B、益生菌和兒童維他命C。

另外丁丁連鎖藥妝的通路商諾貝兒4月營收也攀高來到4.13億元，相較去年同期成長46.47%，月增31.51%，創下同期新高。主因同樣是本土疫情加溫，帶動保健品、常備藥品、快篩試劑以及防疫相關產品的需求量增加。

諾貝兒董事長張振興表示，雖然疫情的發展帶動營收短暫提升，不過公司還是會持續透過民眾的消費分析，精進產品組合，以期就算沒有疫情所帶來的恐慌性消費，也能保有穩定成長的營運動能。（編輯：楊蘭軒）1110509