亞泰金屬首季獲利創高 股價漲勢凌厲

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（中央社記者江明晏台北9日電）高階含浸設備廠商亞泰金屬受惠直立式CCL高階含浸設備貢獻，首季每股盈餘3.9元，創單季新高表現，全年營運表現可望再創新高，近期股價漲勢凌厲。

亞泰金屬受惠直立式CCL高階含浸設備貢獻，首季合併營收新台幣3.47億元，年增66.03%，稅後淨利8710萬元，年增226.69%，每股稅後盈餘（EPS）3.9元，創單季新高表現。

亞泰金屬近期股價漲勢凌厲，近8個交易日股價上漲近20%，今天高點一度來到78元，漲幅近7%。

亞泰金屬預估，下半年起IC載板基材含浸設備將挹注新的成長動能，全年營運表現可望再創新高。

亞泰金屬第1季毛利率達25%，較去年全年平均毛利率23%，增加2個百分點，加上首季受惠美元升值，認列匯兌損失回沖，推升第1季獲利。

亞泰金屬表示，依目前客戶端設備安裝進度來看，未來兩季營收應有進一步成長空間，加上預期今年匯率走勢有助於整體獲利增加，全年獲利表現應可望再度挑戰新高。

亞泰金屬表示，下半年起的營運成長動能，主要來自於自主研發的IC載板基材含浸設備，可望占全年營收比重達3成以上。

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此外，因應訂單成長及新產品線拓展需求，亞泰金屬目前已積極進行二廠建置工程，未來二廠產線規劃將以軟性銅箔基板（FCCL）、被動元件（MLCC、LTCC），以及玻纖、碳纖複合材料等水平塗佈設備為主，新廠預計明年下半年加入生產行列。

整體而言，亞泰金屬說明，直立式CCL高階含浸設備與IC載板基材含浸設備兩大主力設備產品訂單滿載，整體訂單能見度可達明年上半年，二廠新產能開出後，總產能可望再增加3成以上。（編輯：楊凱翔）1110509