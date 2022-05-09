長榮鋼：大股東意見不同只是過程 不影響營運

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（中央社記者潘智義台北9日電）長榮鋼鐵總經理劉邦恩今天在線上法人說明會表示，不擔心6月10日股東會經營權是否發生變化，大股東之間的意見不同只是過程，對營運沒有影響。

長榮集團自今年2月25日長榮國際董監事改選後，兄弟之爭正式搬上檯面，長榮鋼董監爭奪戰也提前開打。

劉邦恩說，自己在民國78年進入長榮鋼鐵，在公司已超過33年；董事長林耿立從基層做起，經歷接單、備料、生產、管理各部門，在公司服務超過39年，營運績效值得信賴。

法人會中提問，長榮集團兄弟之爭涉及股東會徵求委託書是否公平一事，劉邦恩強調，長榮鋼鐵是上市公司，一定會重視公司治理。

弟弟派掌握的長榮國際5月4日列舉2點質疑，指哥哥派掌握的長榮鋼股東會委託書徵求過程「涉不法不公」，損及公司治理與投資大眾權益；長榮鋼則提出反駁，說明遵循法令及函釋訂定董事職權行使辦法，有心人散布訊息恐有誤導投資大眾、危害資本市場秩序之虞。

由於長榮鋼持有長榮逾3.8萬張股票，長榮每股擬配發現金股利18元、現金減資退還股東每股6元，法人今天也關切對長榮鋼鐵的財務影響。

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長榮鋼鐵財務協理莊婷婷表示，長榮配發的股利可望貢獻6.8億餘元，對每股稅後盈餘貢獻約1.4元；至於現金減資退還股東股款，約可收到2.2億元，雖有現金流入，但會沖減投資成本，評價金額會直接反映股東權益，不影響損益。

長榮鋼今年第1季合併營收新台幣33.91億元，年增11.25%；稅後純益4.18億元，年增22.64%，每股稅後盈餘0.82元，年增26.15%。（編輯：張良知）1110509