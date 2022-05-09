中國封城引發投資人焦慮 亞股挫跌

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（中央社香港9日綜合外電報導）投資人對於通貨膨脹及中國防疫封城持續帶來的衝擊感到焦慮，亞洲股市今天收盤下挫。儘管美國6日公布穩健的就業報告，一度激勵當天華爾街股市早盤反彈，但樂觀行情未能延續。

法新社報導，全球市場近來受到連串危機打擊，包括通貨膨脹飆升、利率攀高、中國經濟成長減緩及烏克蘭戰爭。

投資人今天又面臨多一項壞消息。中國公布4月出口驟降至接近2年來最低水準，歸咎於北京對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）採取嚴格的清零政策，導致數以百萬計民眾陷入封城，製造業中心停擺。中國4月出口較去年同期萎縮3.9%，進口則持平。

數十個中國城市如今處於封城狀態，從深圳和上海等製造業重鎮到產糧地帶吉林。這導致近幾個月供應鏈大受影響，小型企業難以生存，消費者被困在家中。

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儘管美國勞工部6日公布，美國4月新增就業人口優於預期，且失業率停留在3.6%的低點。但股市樂觀行情短暫，原因是美國聯邦準備理事會（Fed）4日採取猛烈的緊縮貨幣政策行動，一舉升息2碼（0.5個百分點），持續驅使股市交易商逃離。

美股標普500指數6日收盤下跌0.6%，道瓊指數也收低，那斯達克指數終場更下挫1.5%。賣壓延續至今天亞股，雪梨、新加坡和首爾股市皆挫低，東京股市重挫2.5%。但上海股市收盤小漲0.1%。香港股市因假日休市。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110509