防疫險理賠 旺旺產：同意數位健康證明可替代診斷書
2022/5/10 17:33
（中央社記者謝方娪台北10日電）為避免醫療量能遭癱瘓，產險公會建議業者受理理賠申請時不限於醫生診斷書、考量受理數位健康證明。旺旺友聯產險今天傍晚宣布，除接受紙本診斷書，也同意以數位健康證明作為替代文件。
近日COVID-19疫情嚴峻、醫療量能負擔加劇，民眾仍湧入醫院急診室要求開立診斷書以便申請保險理賠，金管會研擬推動以數位新冠病毒健康證明替代醫生診斷書，一度掀起產險業者高度反彈。
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產險公會今天臨時理事會決議，為避免對中重症患者就醫需求與醫療資源造成不利排擠，建議產險業者受理理賠申請時不限於固有書面診斷證明，並請業者考量受理同一性質足以證明效力的數位健康證明文件。
旺旺友聯產險今天傍晚宣布，為減輕醫療院所行政作業負擔，旺旺產除接受紙本診斷證明書辦理理賠申請作業，也依產險公會建議同意可以衛福部疾管署製發的「數位新冠病毒健康證明」作為診斷證明書的替代文件，不過公司仍保留事後查核權利。（編輯：林淑媛）1110510
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