力甩疫情干擾 手搖飲六角、聯發繳佳績

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（中央社記者江明晏台北10日電）餐飲業仍受疫情干擾，但漸有突圍態勢，手搖飲業者六角第1季稅後淨利年增率52%、聯發國際4月營收月增逾2成，旗下有「麥味登」的揚秦首季EPS為1.42元，創歷史同期新高。

旗下經營「日出茶太」手搖飲的六角國際今天公告2022年第1季合併營收新台幣9.86億元，受到兩岸疫情升溫影響，較去年同期減少，惟受惠營業費用控制得宜與王座虧損收斂，單月轉虧為盈，第1季營業利益3940萬元、稅後淨利3867萬元，稅後淨利年增率52%，每股稅後盈餘（EPS）0.85元。

六角指出，澳洲子公司Chatime Group第1季同店銷售年成長率達5成、母公司六角集團也有2成增幅，隨著王座國際折舊攤提大幅減少、杭州瑞里持續進行費用管控，加上天恩粉圓外銷業績挹注，今年整體營運維持穩健向上趨勢可期。

六角將持續布局全球手搖茶飲市場，力拚全年總店數達成1500家的里程碑。

旗下擁有手搖飲品牌「歇腳亭」的聯發國際公布4月營收，受惠各大國際市場業績推升，4月營收7500萬元，月增22.96%，年增14.62%，創歷史同期新高。累計今年前4月營收2.43億元，年增4.21%。

展望後市，聯發國際說明，目前「歇腳亭」在美國拓展132家，預計第2季將再開8家，總數將達140家。至於香港市場，不少競爭對手因不敵疫情而撤出，聯發國際躍升當地領導品牌，在疫情間汰弱留強並持續展店，目前全港總共42家。

旗下有「麥味登」等品牌的揚秦4月營收1.51億元，年增10.82%，月減3.52%，1月至4月累計營收共5.82億元，年增13.15%，均創下歷史同期新高。

揚秦董事會5日通過第1季財報，第1季合併營收為4.31億元，年增14.01%，稅後純益0.28億元，年增86.99%，每股純益（EPS）為1.42元，創歷史同期新高。

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揚秦國際企業執行長卓靖倫表示，第1季為連鎖早午餐營運淡季，但由於麥味登與炸鷄大獅雙品牌的營運規模持續擴大，商品銷售暢旺，而出現淡季不淡的佳績，4月受到疫情升溫，全台確診者多點爆發的影響，導致展店腳步放緩，部分門市出現暫時店休或縮短營業時間的狀況，因此4月較3月的營收微幅下滑。

截至5月初，麥味登總店數865家，炸鷄大獅海內外店數74家。（編輯：趙蔚蘭）1110510