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健鼎寫最旺首季 擬發7元現金股利

2022/5/10 18:48
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（中央社記者江明晏台北10日電）PCB大廠健鼎科技第一季營收及獲利均創下史上最強首季，稅後盈餘14.45億元，每股稅後盈餘2.75元，董事會擬分派每股現金股利7元。

健鼎科技今天董事會公布2022年首季財報，合併營收新台幣173.6億元，營業毛利29.66億元，營業毛利率17.1%，營業利益15.33億元，稅後盈餘14.45億元，以目前股本52.56億元計，每股稅後盈餘2.75元，較去年同期的2.68元成長2.6%，營收及獲利創下史上最強首季成績。

健鼎也宣布，董事會擬分派每股現金股利7元，以今天收盤價123元計，現金殖利率約5.7%。

健鼎4月合併營收約52.48億元，與去年同期的51.48億元相比，年成長率約2%，若與3月的55.69億元相比，月減5.7%，主要受到大陸上海、昆山疫情封城影響。

累計今年前4月合併營收226.08億元，和去年同期的202.49億元相比，年成長率約11.7%。

此外，AOI檢測設備商由田第一季財報出爐，營收4.35億元，毛利率50%，創歷史同期最佳，每股盈餘1.29元、稅後淨利率18%，同為近十年同期次佳，而獲利成長主因除產品線調整有成外，美元匯率走強，業外收入與投資收益表現俱佳等也有所貢獻。

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由田也公布，4月單月營收1.99億元，較去年同期成長4.96%、與3月相比大幅成長33.82%，為今年目前單月最高。

由田觀察，傳統第一季為由田營收淡季，加上受到中國封控政策影響，少數客戶的部分廠區，交機出現延後情形，不過隨著中國管制逐漸放緩，營收表現可望於第2季起逐季墊高。另因由田近年產品比重調整有成，大幅提升載板與半導體領域的業務比重，而LCD面板業務則順應產業週期緩步降溫，將有助於維持毛利水準穩定。（編輯：黃國倫）1110510

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