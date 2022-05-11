英特爾推出7奈米Gaudi 2處理器 與輝達較勁

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（中央社記者張建中新竹11日電）英特爾（Intel）旗下的Habana Labs推出Gaudi 2處理器，採用7奈米製程打造，強調工作負載量幾乎是輝達A100 80GB處理器的2倍，與輝達（NVIDIA）較勁意味濃厚。

英特爾表示，Gaudi 2處理器是用於訓練的第2代Gaudi處理器，專為人工智慧（AI）深度學習應用而設計，能在資料中心當中，針對電腦視覺與自然語言處理的模型訓練與推論效能，提供更高的效能。

英特爾指出，相較第1代Gaudi處理器採用16奈米製程技術，第2代Gaudi處理器採用更先進的7奈米製程技術，Tensor處理器核心也從第1代的8個，提升至第2代的24個。

與輝達的A100繪圖處理器相比，英特爾表示，Gaudi 2提供的訓練效能明顯領先，相關工作負載效能幾乎是A100的2倍。

英特爾指出，目前在以色列的Habana Gaudi2資料中心已部署1000台HLS-Gaudi2，用來支援Gaudi2軟體最佳化的研發，並為即將推出的Gaudi 3處理器的近一步發展提供參考。

英特爾表示，Habana正在跟Supermicro合作，將於2022年第3季在市場上推出Supermicro Gaudi 2 Training Server。（編輯：黃國倫）1110511