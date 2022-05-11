官方喊話及上海疫情趨緩 中國A股連日反彈

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（中央社記者吳柏緯上海11日電）中國A股在經歷了一連串不利消息影響而持續下探，市場情緒低迷後，近日在官方喊話維穩以及上海疫情趨緩之下，連日反彈。其中基建、半導體、肺炎藥物、汽車概念股走強。

受到疫情反覆，中國多地採取封城措施重創經濟發展，加上降息落空、企業年報不如預期等負面因素，近期中國A股出現較大震盪令不少投資人心慌，官方接連出面喊話稱「經濟長期正向發展」，穩定市場。

根據香港經濟日報、中國基金報、第一財經報導，在近日包含證監會在內的多個官方部門接力信心喊話維穩，而且上海疫情趨緩，A股3大指數連日反彈，11日開盤延續前一日的動力持續上漲，其中基建、半導體晶片、肺炎藥物與汽車概念股走強。雖然在收盤前略有回落，但已足以鼓舞市場與投資人信心。

此外，11日上海證交所成交金額達人民幣4730億元，深圳證交所成交金額達6051億元，兩者合計成交金額破兆元是今年3月21日以來首次。

報導引述證券業分析，在美股重挫、人民幣加速貶值等利空消息影響下，也未出現進一步下行的情況，顯示市場充分消化短期內的海內外利空因素，同時政策基礎不斷加強，短期市場基本已經觸底，5月可望出現反彈修復行情。

在A股出現處底反彈的同時，市場對於寬鬆的貨幣政策仍有期待。

據上海證券報報導，中銀證券全球首席經濟學家管濤分析，中國財政政策將保持支出強度，貨幣政策除了及時應對市場變化外，還要綜合運用總量和結構工具，適時加力。第2季仍有降準、降息的空間，美國的貨幣緊縮政策不會成為中國央行貨幣政策的掣肘。（編輯：陳沛冰）1110511