瑞利擬減資彌補虧損 比例達68.8%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北11日電）汽機車模具及零件製造商瑞利企業今天董事會決議減資彌補虧損，減資比例達68.8%。

瑞利企業今天傍晚召開重大訊息記者會，總經理林維輝說明，為健全公司財務結構與未來營運發展需要，今天董事會決議辦理減資彌補虧損，擬減資金額新台幣17.42億元，預計消除股數1.742億股，減資比例68.8%，每仟股減少688股，減資後實收資本額7.9億元，相關減資案將在6月22日股東會上討論。

瑞利董事會今天也同時決議擬辦理私募有價證券，不超過5千萬股，目前尚未洽定策略性投資人，私募資金用途包括充實營運資金、償還借款、改善財務結構或其他因應公司未來發展資金需求。

瑞利第1季合併營收新台幣1.58億元，較去年同期2.37億元大減33.2%，單季毛損200萬元，營業虧損5456萬元，稅後虧損4800萬元，每股虧0.19元。

根據資料，瑞利主要布局汽車外觀鈑金件零件和模具，美國市場占比約4成多，台灣占比約3成多，中國大陸占比降至1成多。（編輯：潘羿菁）1110511