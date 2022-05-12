總行進駐台北101 滙豐計畫5年在台加碼投資40億元

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（中央社記者張璦台北12日電）滙豐（台灣）商業銀行今天宣布，總行進駐獲國際綠建築認證的台北101大樓，力求減少辦公室營運碳足跡，同時，台灣是滙豐在亞洲的重點發展市場，2021年開始，集團計畫5年在台加碼投資約新台幣40億元。

滙豐（台灣）商業銀行今天舉辦喬遷典禮，宣布總行正式進駐台北101大樓，金管會銀行局副局長童政彰致詞時指出，滙豐銀行已允在台斥資約40億元，包含成立3家旗艦財管服務中心。

滙豐（台灣）商業銀行總經理暨台灣區總裁陳志堅指出，台灣擁有來自各個產業的資產和技能， 有了這些資源，台灣可以比許多其他國家更迅速、更容易成為亞洲地區永續經濟的領導者。

陳志堅表示，滙豐銀行自2020年起至今年第1季，在台灣已提供21億美元的ESG融資，永續金融相關交易筆數逾40筆；如今滙豐銀行順利完成總部搬遷，也將繼續推動財富管理、永續金融等策略目標以及業務。

陳志堅表示，總行正式進駐台北101大樓，除代表滙豐集團持續在台灣深耕業務，也意味台灣是滙豐在亞洲的重點發展市場之一；2021開始，5年計畫在台灣加碼投資40億元左右，項目包含系統升級、新增460名員工和打造新財管中心等。

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此外，滙豐集團已宣布在2050年成為淨零排放銀行，並於2030年前達到自身營運淨零排放；落實到台灣市場，陳志堅說，營運方面2021年已節省13.5萬度的電力，並採購超過2000萬元具有綠色商標的產品，引領業界的綠色建築優惠房貸專案，更於日前榮獲台灣建築中心頒發「ESG友善獎」。

陳志堅說明，滙豐銀行期望打造一個具環保意識、能讓員工感到舒適的友善工作環境，台北101大樓是榮獲國際LEED白金級認證的綠建築，符合滙豐集團永續發展的目標，搬遷到101大樓後，與過往國貿大樓相較，在耗電率、用水量以及廢物量都有明顯的改善，力求減少辦公室營運操作的碳足跡。（編輯：黃國倫）1110512