台灣三星：供應台灣電視無虞 售價不只考慮面板

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（中央社記者潘智義台北12日電）俄烏戰事、中國封控波及全球供應鏈，台灣三星電子消費性電子產品事業群副總經理林聖斌今天表示，與供應鏈緊密合作，會審慎觀察市況提早因應，目前台灣電視供貨無虞。

根據研調機構資料顯示，去年下半年電視面板價格走跌，尤其10月跌勢最劇烈，今年以來原本跌勢有緩和跡象，但因俄烏戰事、中國封控影響需求，面板價格跌勢再擴大。

林聖斌接受媒體採訪時指出，雖然面板可能有價跌情形，但電視價格走勢仍須考量整體供應零組件、貨運等因素。

針對整體電視市場，他說，台灣2021年電視市場相較於2020年，整體銷量略減1.5%，但是銷售金額成長約13%，成長動能主要來自於高階機種。台灣三星著力於高階、大尺寸機種，2022年目標設定銷售金額成長比例達雙位數、市占率為前2名。

關於產品線布局，台灣三星分享，針對高階量子點（QLED）電視機型，將引進更多元的型號供消費者選擇；台灣電視市場可望持續朝大尺寸邁進，主要成長來自於65吋以上機種，三星則著力於75吋以上大尺寸。

QLED電視滲透率方面，台灣三星調查，台灣市場QLED銷量及銷售額在2019年已超越OLED；台灣三星QLED量子電視2021年銷量較2020年同期成長超過6成。後續隨更多品牌投入Mini LED產品線，可望由QLED及Mini LED背光技術共同把市場做大。

去年台灣三星率先以Neo QLED量子電視系列，提供消費者搭載Mini LED先進背光技術的產品線選擇，於上市首年即占台灣三星電視總銷額超過1成；今年目標是占三星電視銷售額超過2成。

另外，林聖斌指出，2021年台灣整體8K電視銷量較2020年成長超過1倍，預估2022年整體市場可望挑戰5%滲透率。（編輯：黃國倫）1110512