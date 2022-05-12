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奇景第1季獲利年增近8成 每股純益19.4元

2022/5/12 20:03
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（中央社記者張建中新竹12日電）面板驅動IC廠奇景第1季稅後淨利新台幣33.96億元，季減17.6%，不過，較去年同期增加近8成，每股純益19.4原。奇景預估，第2季營收將季減約16%至20%。

受淡季效應及農曆年假期影響，奇景第1季營收滑落至114.98億元，季減約8.6%，下滑幅度符合原先預估的5%至9%水準，不過，較去同期增加33.6%。

奇景第1季毛利率47%，較去年第4季下滑4.8個百分點，較去年同期揚升6.8個百分點，稅後淨利33.96億元，季減17.6%，年增78.8%，每股純益約19.4元。

展望第2季，奇景表示，地緣政治、宏觀經濟和疫情相關因素影響近期營收表現。俄烏戰爭、通貨膨脹和中國各地封城，導致異常的商業環境，對供應鏈和消費性電子終端產品需求產生重大影響。

奇景預估，第2季營收將較第1季減少16%至20%，毛利率將約43%至45%，每股純益約13.1至14.5元。

奇景今天宣布，去年度盈餘每股配發37.1元現金股息，基準日訂6月30日，將在7月12日發放。奇景表示，配發率約50%，低於往年水準，主要是考量未來成熟製程產能短缺難以緩解，決定預留營運資金，因應成長需求。（編輯：黃國倫）1110512

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