經部砸21億助學校購設備 培育人才搶攻兆元商機

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（中央社記者曾智怡台北16日電）疫情衝擊台灣工具機產業，經濟部今天表示，將投入約新台幣21億元，協助全國125所學校採購1707台國產工具機及1349套零配件，維持產業動能，同時達到培育人才的雙重效益，搶攻機械業兆元大餅。

為振興工具機產業並培育專業技術人才，經濟部今天透過新聞稿表示，將與教育部合作，協助大專院校與技職高中設備汰舊換新，採購國產工具機設備。

經濟部說明，行政院拍板由經濟部投入約21.44億元，協助全國125所學校完成採購1707台國產工具機及1349套零配件，除維持工具機產業在疫情期間的動能，也協助學校引入高階機種及導入智慧化軟體應用，讓學生在校即與產業實務接軌，培養產業急需的智慧機械與智慧製造人才。

以勤益科大為例，這次購買21台各廠牌工具機，建置模擬企業生產線的教學環境，透過產學合作，讓學生在參與產品設計製造過程中，能與業界對接、並累積產業實務經驗。

中央大學則鎖定航太人才的培育，購買42台各廠牌工具機，與工具機業者展開產學合作，共同開設航太加工程式編碼課程，並讓學生參與開發放電加工智慧產線，培育航太加工產線所需的程式編寫人才。

經濟部表示，機械業一直是台灣實力非常堅強的兆元產業，智慧機械更是「5+2產業創新」重點項目之一。過去5年，政府積極推動智慧機械產業創新推動方案，協助業者從機聯網開始建置數位化基礎，進而導入AI應用與雲端服務等新興科技，同時輔導設備業者，由硬體製造轉型為軟硬整合的系統整合業者，實現數位轉型。

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此外，政府也推動產學合作計畫，協助業者孕育智慧製造人才，這次透過學校添購高階設備，讓產學雙方可共同開設智慧製造加值應用的相關課程，一步步培育產業所需的高階製造人才。

經濟部強調，全球經濟現正面臨供應鏈重整及重新布局，為協助產業因應此重大變革，將持續輔導產業強化智慧製造能力，讓業者能在穩定中追求成長，在變局中把握先機，打造台灣成為「亞洲高階製造中心」，建立全球供應鏈的核心地位。（編輯：張均懋）1110516