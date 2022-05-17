中油累虧751億過半資本額 18日董事會提改善方案

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中油17日證實因持續吸收國際燃料漲幅，累積虧損已達751億，超過資本額的一半。（中央社檔案照片）

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（中央社記者曾智怡台北17日電）國際燃料價格居高不下，中油持續吸收漲幅；中油今天證實，累積虧損已達新台幣751億元，超過資本額1301億的一半，因此將於明天下午召開的董事會報告此事，並說明財務改善計畫。

俄烏戰爭開打至今，國際天然氣價續居高檔，中油今年首季光天然氣吸收金額就高達517億元，約去年全年1048億元的一半；至於累積虧損，截至3月底為645億，逼近資本額一半。

中油今天證實，截至4月底，累積虧損額已達到751億元，超過半數資本額，因此會依法於5月董事會中報告此事，並提出財務改善方案。

近年因增氣減煤能源轉型政策，中油天然氣採購量逐年攀升，其中8成採購量供給電業用戶，今年估將破2000萬噸，顯見購氣成本壓力之大。

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然而，國內基於平穩物價政策原則，電業用戶每月漲幅有限，對比目前天然氣成本是每立方公尺20多元，5月電業用戶牌價僅16.75元，仍是賠本賣出。中油表示，由於氣價續居高檔，盼能持續上漲至合理情況，但仍得經陳報核准。

至於油價，同樣也面臨成本壓力，中油坦言，自2月24日俄烏戰爭開打，原油、天然氣開始飆漲，目前稍稍回落，但煉製的原油都是在9週後賣出，換言之，4月底、5月賣的油，將是成本最高的原油，存在高價庫存壓力。（編輯：楊蘭軒）1110517