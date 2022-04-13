凍漲致虧損 王美花：政府絕不會讓中油倒

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（中央社記者范正祥台北13日電）國際燃料價格居高不下，中油配合政策凍漲、持續吸收漲幅，但也累積營運虧損。經濟部長王美花今天在立法院受訪表示密切關注，重申「政府絕對不會讓中油倒」。

中油董事長李順欽昨天就任，他於會後接受媒體訪問談及中油營運時指出，今年首季天然氣吸收金額已達新台幣517億元，約去年全年1048億元的一半，預期直至月底，虧損額將破半數資本額，相當於650億元，會在5月董事會報告此事。

立法院經濟委員會今天審查111年度中央政府總預算案附屬單位預算營業部分關於經濟部主管台灣糖業股份有限公司。會前，王美花回應媒體詢問中油虧損問題。

王美花指出，中油這一陣子的虧損是國際油價高漲，國際油價又受到俄烏戰爭影響。不過，最近國際油價有稍微開始下跌。

對於中油虧損問題，王美花表示，經濟部會密切關注，也會了解整個中油的油和天然氣售價情形。她並重申，「政府絕對不會讓中油倒」。

媒體問及，是否考慮調漲用電事業的天然氣價格，以因應中油虧損壓力。對此，王美花說，中油每個月會做評估，中油的客觀評估提報上來時，經濟部會斟酌。

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另外，國民黨立委楊瓊瓔在立法院經濟委員會質詢時指出，全球通膨持續，這波COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情也還沒達到最高峰，未來疫情考驗仍然嚴峻，她呼籲政府於考量能源價格時，民生一定不能漲，並幫助企業先站穩，才有台灣的經濟命脈。對此，王美花回應，相關客觀情勢，經濟部都會一起評估。

王美花指出，經濟部會針對經濟，國內外情勢及防疫情勢，做整體考量。（編輯：翟思嘉）1110413