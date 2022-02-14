俄天然氣進口占比1成 中油：若開戰確保台灣不斷氣
（中央社記者曾智怡台北14日電）俄羅斯、烏克蘭戰火一觸即發，各界擔憂天然氣供給問題。中油表示，去年進口俄羅斯天然氣僅占近10%，主要進口國是卡達、澳洲，俄烏情勢對國內天然氣供應影響有限，萬一不幸開戰，中油會確保氣源穩定充足。
中油天然氣長約占75%、現貨占25%，中油指出，今年3月前現貨皆已買定，第1季供應無虞。
面對烏克蘭邊境情勢持續緊張，許多國家紛紛敦促公民離開烏克蘭，並削減駐烏外交人員規模；根據外電報導，美國聲稱俄羅斯已可隨時侵烏，16日是一大可能時機點。
市場預期，若俄、烏開戰，將引發小麥、能源等原物料價格飆漲，帶動通膨惡化，市場波動風險加劇。
針對中油天然氣採購，中油發言人張瑞宗接受中央社記者訪問時表示，最大進口來源為卡達、次為澳洲；另有馬來西亞、巴布亞紐幾內亞、美國等。
張瑞宗指出，去年自俄羅斯進口約180萬公噸，將近10%，而先前與來自俄羅斯庫頁島氣源簽訂的5年合約，將於今年3月到期，並未續約，現貨採購量也很少，因此俄烏情勢對國內天然氣供應影響有限。
目前中油天然氣長約占75%、現貨占25%，今年3月前現貨都已買定，第1季供應無虞，並會隨時關注後續狀況、審慎決策，穩定天然氣供給。
歐洲各國因仰賴俄羅斯天然氣，萬一俄烏開戰恐面臨「斷氣」危機。
張瑞宗分析，俄羅斯天然氣占歐洲整體需求近35%，俄羅斯包含油氣在內的能源出口，占出口總值超過一半，是極為重要的經濟命脈。
因此長遠來看，俄羅斯勢必想扮演穩定、靠得住的供應者，利用供應天然氣維持良好政商戰略關係，應不會輕易斷送天然氣；就像2014年，俄羅斯併吞克里米亞之際，天然氣依舊穩定供應。
從歐洲角度思考，張瑞宗指出，由於對俄羅斯依賴至深，去年俄羅斯輸往歐洲管線天然氣達1.275億公噸，假使缺口發生，各機構和國家增產有限，難符合需求，尤其現在冬季酷寒，是需求旺季，相信俄羅斯、歐洲都不希望戰事發生。
牽動油價部分，張瑞宗表示，若俄烏不幸開戰，依據戰事長度、規模程度，如果俄羅斯攻至烏克蘭首都基輔，根據預測機構資料，油價可能飆至每桶120美元；他不諱言，戰事發生，必然會對能源價格造成衝擊，中油公司都有密切關注評估。（編輯：潘羿菁）1110214
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