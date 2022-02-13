俄烏情勢升高 烏克蘭台灣留學生：沒聽說有人要離開

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（中央社記者王慶剛台北13日電）俄國與烏克蘭軍事緊張升高，外交部再次呼籲在烏克蘭台人撤離，但當地台灣留學生表示，烏國首都基輔生活作息仍正常，因為不認為有這麼嚴重，目前沒聽說有台灣人要離開。

在烏克蘭基輔國立語言大學主修俄文、已待了1年4個月的陳先生今天向中央社記者表示，儘管俄烏局勢升高，但還沒聽說有台灣人要離開，大部分台灣人都決定繼續留著，烏克蘭的情況還是一樣歌舞昇平。

陳先生目前決定留在基輔，因為覺得沒那麼可怕。他認為，如果戰爭打到首都基輔，那就是全面戰爭，畢竟烏克蘭是聯合國成員國；所以，台灣人也猜測認為，情勢不會這麼嚴重。

陳先生說，他認識的台灣人，都覺得俄烏緊張關係就像台灣與中國一樣，別的國家可能覺得戰機在頭上呼嘯而過很可怕，但台灣人習慣了、就沒什麼感覺。

他說，自己的4個韓國同學，昨天接到韓國大使館電話要求他們馬上離開，今天就都走了；韓國同學的說法是，不走會被處罰。

陳先生說，台灣外交部已開設一個WhatsApp群組，駐俄羅斯代表處的人員都有發布消息，並建議當地台灣民眾優先考慮回台灣，但沒有強制。

陳先生指出，他這段時間最有感覺的是物價飛漲，以3年前來烏克蘭旅遊為例，當時一杯咖啡大約15到25荷林夫納（hryvnia，烏克蘭幣，匯率與新台幣相當），現在已經漲到35到50荷林夫納。

他表示，基輔目前生活如常，學校沒有停課、商店沒有關閉，民眾依然正常上街、玩樂，一點也不像有戰爭臨頭的氛圍。（編輯：林克倫）1110213