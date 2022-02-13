俄烏危機陰影籠罩 布林肯訪亞太凸顯美對區域重視

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美國國務卿布林肯（右）近日出訪泛太平洋，法新社分析他此行目的是為重申美國將政治和安全重心「轉向」亞洲。（圖取自twitter.com/secblinken）

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（中央社檀香山13日綜合外電報導）儘管美國目前非常忙於應付東歐可能爆發戰爭，但美國國務卿布林肯12日仍和日本、南韓的外交部長舉行會談，會後並共同宣告對抗亞太地區安全威脅的團結立場。

布林肯（Antony Blinken）在夏威夷舊金山和日本外相林芳正與南韓外交部長鄭義溶舉行一日會談，話題聚焦在北韓的核武威脅和中國帶來的挑戰。

法新社報導，這場美日韓外長會議由華府主辦，是布林肯泛太平洋外交行的第3站。這趟行程目的是為了重申美國將政治和安全重心「轉向」亞洲。

布林肯首站前往澳洲墨爾本，出席美、日、澳與印度的四方安全對話（Quad）外長會議。四方安全對話是為了阻擋中國在亞太軍事擴張政策而召開的戰略對話。

布林肯第二站來到斐濟，與17個太平洋島國的代表舉行視訊會議。這些國家也正感受到北京的經濟、政治和軍事野心。

美國官員表示，布林肯此行是要向亞太地區各國保證華府仍深切關注它們的議題。

在布林肯為期一週的訪問期間，白宮公布了針對美方的所謂「印太地區」規劃的戰略。這份18頁文件強調這個區域在美國政策占據中心地位。

布林肯12日在檀香山為出訪行程做出結語時表示：「這項戰略反映一個根本事實，那就是這個區域發生的事，比世界上任何其他地區都將更能形塑美國人和全球各地人口的生活。」

然而，在布林肯行程中的每個停靠站，華府的注意力幾乎全都放在俄羅斯可能入侵烏克蘭一事，這也受到與布林肯對談國家的關切。

布林肯此行的大部分時間，都在和美國盟友及俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）聯繫討論這場危機。

而在行程中的每場記者會，原本目的是要展現美國對亞太事務的投入程度，外界關注焦點卻落在布林肯表示俄羅斯可能在幾天內攻擊烏克蘭一事。

儘管如此，布林肯出訪釋出的訊息受到正面回應。他在墨爾本時，四方安全對話的國家尋求深化結盟關係，除了原本在印度馬拉巴爾（Malabar）舉行聯合海上軍演及在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗分配上的合作，還將擴大到氣候變遷、網路安全、基礎建設和災難救助等其他領域。

四方安全對話國家還一再在聲明中強調，它們準備好與東南亞國家協會（ASEAN）合作。東協國家正位處中國擴張勢力版圖的中心。

布林肯在斐濟時則表示，美國準備投入更多經費支持太平洋島國；他並宣布，美國恢復在索羅門群島設立大使館。而中國正在索羅門群島涉入政治和地方安全事務。

美國在1993年關閉駐索羅門群島大使館，如今恢復，形同宣告華府將把更多注意力放在經常被忽略的太平洋地區。

澳洲外交政策智庫羅伊研究院（Lowy Institute）研究員普賴克（Jonathan Pryke）指出，布林肯出訪路過太平洋島國，「反映出美國在太平洋缺乏重大勢力」。

普賴克表示，美國顯然對於中國在這個區域勢力日增感到不安。因此他認為，布林肯此次訪問「相當重要」。

而在檀香山召開的美日韓外長三方會談，過程中也難免提到俄羅斯入侵烏克蘭的可能性。

俄烏開戰可能造成經濟活動中斷，也會影響到亞洲。美國已要求日本讓部分天然氣轉供歐洲，以免俄羅斯提供給歐洲的天然氣供應被切斷。

不過，鑒於北韓領導人金正恩近期7度試射彈道飛彈，日本和南韓希望華府把更多努力放在讓金正恩重返談判桌。

布林肯則表示，金正恩目前處於「挑釁階段」。他說：「我想強調，我們對於朝鮮民主主義人民共和國（北韓正式國名）並未懷抱敵對意圖。我們依舊對於不設前提的對話持開放態度。」（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110213