Quad外長會議 強調法治基礎國際秩序

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（中央社記者林行健新德里11日專電）「四方安全對話」（Quad）聯盟今天在澳洲墨爾本舉行外交首長會議，支持透過以法治為基礎的國際秩序，維護區域內國家的主權。

澳洲外交部長潘恩（Marise Payne）、印度外交部長蘇杰生（Subrahmanyam Jaishankar）、日本外務大臣林芳正和美國國務卿布林肯，今天在墨爾本舉行了第4屆Quad外長會議。

根據印度外交部發布的會後聯合聲明，Quad夥伴國家支持以「自由、開放且具包容性的法治秩序」，保障區域內國家的主權與領土完整。

Quad外長強調國際法的重要性，特別是聯合國海洋法公約（UNCLOS），以因應南海與東海的海事挑戰。

雖然聲明並未點明任何國家，但過去美、澳、日等國曾多次指責中國無視國際法在南海造島擴張，以及在釣魚台海域製造緊張。

聯合聲明稱，Quad將透過能力建構及技術支援，深化與區域夥伴的接觸，強化海上疆域意識，保障這些國家開發近海資源的能力。

此外，Quad強調航行與飛越自由的重要性，並稱將與印太國家就不斷演變的威脅進行情報交換，以對抗各種形式的恐怖主義與極端主義。

Quad外長呼籲所有國家勿讓所控制的領土成為恐怖主義的溫床，並特別點名去年被塔利班（Taliban）重新奪回政權的阿富汗。

聯合聲明並稱，Quad正協助區域內國家打擊不實資訊及假消息。

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情方面，聯合聲明提及Quad夥伴國家生產疫苗的努力，表示疫情爆發3年來，已為世界各國提供5億劑疫苗，並期望在今年結束以前，再生產至少10億劑，縮小全球疫苗鴻溝。（編輯：黃自強）1110211