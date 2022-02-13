俄烏危機恐衝擊原料供應 專家：不利中型半導體廠

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（中央社記者張建中新竹13日電）烏克蘭、俄羅斯戰爭一觸即發，恐將影響半導體關鍵原料供應銳減。工研院產科國際所研究總監楊瑞臨分析，台積電等半導體大廠因具相對採購優勢，可獲供應商較大支持，影響相對輕微，但對中型半導體製造廠最不利。

研調機構Techcet日前發布報告示警，美國高度依賴俄羅斯、烏克蘭的鈀（Pd）、氖（Ne）及六氟丁二烯（C4F6），這些是半導體製造用的關鍵原料，一旦俄羅斯全面管制出口，恐重創半導體產業。

楊瑞臨指出，鈀主要應用於儲存型快閃記憶體（NAND Flash）生產，俄羅斯、烏克蘭供應比重約3成，除了有其他替代來源外，台灣在NAND Flash領域發展不多，可能受到的影響有限。

不過，氖對製造晶片使用的雷射相當重要，楊瑞臨分析，深紫外光（DUV）及極紫外光（EUV）曝光機台都會用到這項原料，而有高達9成的氖來自烏克蘭，一旦烏克蘭供應受阻，可能造成短期價格飆漲。

楊瑞臨表示，因氖占整體生產成本低，且有非洲仍可出口，半導體廠仍可透過替代料源，或採取替代的曝光方案因應，降低對生產的影響。

至於六氟丁二烯則是半導體蝕刻製程關鍵原料，楊瑞臨指出，全球前2大供應集團液空（Air Liquide）及林德（Linde）皆在台灣設有合資子公司，進行純化後，再銷往全球各地，預期台廠具在地優勢，所受衝擊應相對有限。

楊瑞臨表示，俄羅斯一旦入侵烏克蘭，應不致造成六氟丁二烯等關鍵原物料供應斷鏈，不過無法避免會影響供應減少，造成產業震盪，某些製程、晶片產品交貨延遲。

楊瑞臨說，台積電等半導體大廠因具相對採購優勢，可獲供應商較大支持，影響相對輕微，但在供給排擠下，對中型半導體廠會相對不利。

一旦影響時間拉長，楊瑞臨認為，半導體廠可能調整未來擴產作法因應，如調整各區域廠區擴產規模，並將影響整體半導體產能擴增進度，連帶造成晶片供應吃緊時間拉長，整體半導體產業鏈勢將尋求新方案因應。（編輯：林淑媛）1110213