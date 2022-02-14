更多編輯台推薦新聞：
蒲亭為何施壓烏克蘭、拜登斡旋籌碼夠嗎 專家細說6大問題
國際

蒲亭為何施壓烏克蘭、拜登斡旋籌碼夠嗎 專家細說6大問題

冬奧為何會在北京？主辦城市如何選出？美聯社分析一次看
運動

冬奧為何會在北京？主辦城市如何選出？美聯社分析一次看

胡詠芝任台北車站首名女站長 要讓百年台鐵穩健前進
生活

胡詠芝任台北車站首名女站長 要讓百年台鐵穩健前進

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看
國際

與病毒共存棄嚴防死守 各國鬆綁防疫措施一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄花滑新星禁藥風波 北京冬奧個人項目可出賽
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股2/300

俄烏緊繃台股大跌 國安基金：表現尚穩健持續關注

2022/2/14 13:17（2/14 14:22 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股14日盤中大跌，國安基金執行秘書阮清華觀察，目前台股跌幅比平常大，但沒有崩盤跡象，表現尚算穩健。（中央社檔案照片）
台股14日盤中大跌，國安基金執行秘書阮清華觀察，目前台股跌幅比平常大，但沒有崩盤跡象，表現尚算穩健。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北14日電）俄、烏情勢緊繃，美股重挫，台股盤中大跌，一度摜破萬八關卡。國安基金執行秘書阮清華觀察，目前台股跌幅比平常大，但沒有崩盤跡象，表現尚算穩健，國安基金將密切關注後續盤勢發展。

俄烏情勢一觸即發，投資人信心動搖，美股重挫，也牽動台股表現。台股今天盤中一度大跌逾300點，摜破萬八關卡。

財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華中午接受中央社記者訪問時指出，國安基金持續緊盯台股及國際股市動向，台股今天雖然大跌，但國際主要股市表現幾乎都綠油油，目前日股跌幅更大於台股。

阮清華觀察，台灣經濟表現佳，台股基本面相對良好，疫情控制也相當得宜，目前台股跌幅雖然比平常大，但沒有崩盤跡象，目前表現還算穩健。

他強調，國安基金會持續關注台股和其他國際主要股市盤勢，緊盯後續發展趨勢，如果台股出現不理性下跌，必要時不排除召開臨時會議討論因應對策。（編輯：郭無患）1110214

延伸閱讀
3大風險衝擊台股 法人：市場將聚焦高殖利率股俄烏危機恐衝擊原料供應 專家：不利中型半導體廠
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀