俄烏緊繃台股大跌 國安基金：表現尚穩健持續關注

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台股14日盤中大跌，國安基金執行秘書阮清華觀察，目前台股跌幅比平常大，但沒有崩盤跡象，表現尚算穩健。（中央社檔案照片）

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（中央社記者謝方娪台北14日電）俄、烏情勢緊繃，美股重挫，台股盤中大跌，一度摜破萬八關卡。國安基金執行秘書阮清華觀察，目前台股跌幅比平常大，但沒有崩盤跡象，表現尚算穩健，國安基金將密切關注後續盤勢發展。

俄烏情勢一觸即發，投資人信心動搖，美股重挫，也牽動台股表現。台股今天盤中一度大跌逾300點，摜破萬八關卡。

財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華中午接受中央社記者訪問時指出，國安基金持續緊盯台股及國際股市動向，台股今天雖然大跌，但國際主要股市表現幾乎都綠油油，目前日股跌幅更大於台股。

阮清華觀察，台灣經濟表現佳，台股基本面相對良好，疫情控制也相當得宜，目前台股跌幅雖然比平常大，但沒有崩盤跡象，目前表現還算穩健。

他強調，國安基金會持續關注台股和其他國際主要股市盤勢，緊盯後續發展趨勢，如果台股出現不理性下跌，必要時不排除召開臨時會議討論因應對策。（編輯：郭無患）1110214