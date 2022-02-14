3大風險衝擊台股 法人：市場將聚焦高殖利率股

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（中央社記者韓婷婷台北14日電）俄烏緊張，台股今天盤中大跌逾300點，陷入萬八保衛戰。法人表示，升息、地緣政治，加上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情驅動的數位經濟動能逐漸退去，3大風險衝擊下，台股恐陷入震盪，預料市場將聚焦高殖利率概念股。

法人指出，市場不確定性增加，避險情緒再起，新興亞股短期將陷入震盪格局，高殖利率股相對具支撐，可望成為股市波動下的避風港。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，俄烏局勢於近日急速升溫，市場態度重回保守。台股今天早盤一反開春以來的樂觀情緒，大跌逾300點。俄烏衝突若走向極端，美國聯邦準備理事會（Fed）鷹派立場可能有轉向機會，但短期觀望重點仍在本週即將公布的會議紀錄。

張圭慧表示，油價上週創下2014年以來新高，加深市場對通膨憂慮，可關注3月會議一次升息兩碼的可能性、未來的升息計畫、縮減資產負債表規模的計畫是否提前執行，以及相關時程與幅度。

1月聯準會會議結果公布後，「鷹浪」太強，致市場出現一波明顯回檔，張圭慧指出，現況觀察已有止跌跡象，估計市場已消化部分貨幣政策利空，目前市場共識為今年升息6次，若會議紀錄沒有釋出更鷹派立場，且俄烏衝突沒有進一步升溫，短期市場有望出現反彈。

凱基投顧表示，在美國升息腳步逼近、地緣政治驅動通膨及企業獲利動能轉弱等多重變數下，近期股市震盪難免變大，建議投資人審慎為宜，可考量納入高殖利率概念股，作為股市波動下的避風港。（編輯：楊蘭軒）1110214