俄烏情勢台股重跌313點 摜破萬八失守月線

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北14日電）受到俄烏緊張情勢一觸美股重挫，亞洲股市今天應聲下挫，台股電金齊跌，權值股台積電下跌13元，帶動加權指數終場跌破萬八、失守月線關卡。

終場加權指數收在17997.67點，大跌313.27點，跌幅1.71%，成交值新台幣2594.42億元，8大類股全面下跌。

大型權值股台積電收637元，下跌2%；聯電收53元，重挫4.33%；聯發科收在1105元，下挫3.91%；大立光收2080元，下挫1.42%；鴻海104元，小跌1.89%。

受惠運價高漲，貨櫃三雄萬海盤中大漲逾7%，不過漲勢收斂終場上揚4.65%，收在180元；長榮翻黑收在130元，小跌1.14%；陽明也小挫1.34%，收110.5元。

國際油價上漲激勵台塑化開高，不過盤中同樣漲勢收斂，收在98.9元，上揚0.2%。

德信證券副總經理吳文彬接受電訪表示，俄烏情勢出衝擊美股，台股雖然下跌，但表現仍相對強勢，只要能守住季線多方格局未變。

吳文彬說，美聯邦準備理事會（Fed）上半年升息確定，升息幅度、通膨及原物料漲勢是觀察重點，台股後續看美股表現，也受內資動向影響，內資在農曆年前賣股，但年後歸隊，鎖定航運、原物料、鋼鐵股，但買盤能否持續也將成重要指標。

另外，台指期將在16日結算，俄烏動向也將明朗，指數仍有機會站回18000點之上，短線多空對峙，呈現區間震盪走勢。（編輯：潘羿菁）1110214