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不畏台股重挫 貨櫃三雄股價逆勢上揚

2022/2/14 10:54
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（中央社記者蔡芃敏台北14日電）加權指數今天下挫逾300點，由於貨櫃三雄元月營收淡季創高，航運股逆勢走揚。其中萬海漲勢最猛，上漲超過6%，股價高點至185元。

受俄烏緊張情勢影響，台股跟隨美股走弱，盤中指數下挫逾300點。不過，運輸族群逆勢走揚，資金比重占大盤24%。

貨櫃三雄成為多頭指標，萬海漲勢凌厲，早盤漲幅逾6%，至185元。長榮、陽明上漲超過3%，高點分別至135.5元、115.5元。

陽明1月營收新台幣355.9億元，年增74.07%，連續2個月創新高；萬海1月營收首度突破300億元，年增140.03%，至325.1億元；長榮1月營收568.41億元，年增99.9%，月增8.8%。

法人分析，每年首季為海運傳統淡季，不過貨櫃三雄元月營收亮眼，表現淡季不淡。2月有農曆春節工廠停工 、工作天數較少，不過只要營收未明顯回落，市場勢必將調升貨櫃三雄獲利。

法人表示，美國線長約將在5月換約，看好換約價格將大漲，此外，美西碼頭6月前將進行勞資協商，得留意是否造成罷工潮，屆時將大幅推升運價。（編輯：潘羿菁）1110214

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