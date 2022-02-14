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台積電早盤下跌15元 市值縮水3889億

2022/2/14 09:23（2/14 10:00 更新）
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台積電14日早盤一度達新台幣635元，下跌15元。（中央社檔案照片）
台積電14日早盤一度達新台幣635元，下跌15元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹14日電）美股11日重挫，費城半導體指數大跌170.857點，跌幅達4.83%。台積電今天股價表現疲弱，早盤一度達新台幣635元，下跌15元，市值縮水3889億元，滑落至16.46兆元。

俄羅斯入侵烏克蘭風險升高，華府官員敦促美國公民立即離開烏克蘭，衝擊美股。道瓊工業指數11日下跌503.53點，跌幅1.43%；標準普爾500指數下跌85.44點，跌幅1.90%。那斯達克指數下跌394.48點，跌幅2.78%；費城半導體指數大跌170.857點，跌幅4.83%。

台積電美國存託憑證（ADR）收在121.01美元，下跌3.7美元，跌幅達2.97%。台積電今天股價同步走跌，早盤一度達新台幣635元，下跌15元，市值縮水3889億元，滑落至16.46兆元，影響大盤指數約125點。

台積電挾製程技術領先優勢，今年出貨量可望增加，市占率提升，加上漲價效益，今年營運將持續強勁成長，美元營收預料將成長25%至29%。（編輯：楊蘭軒）1110214

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