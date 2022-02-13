台股估區間震盪 法人：留意美國升息與地緣政治風險

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（中央社記者張建中台北13日電）台股虎年開紅盤首週大漲636.54點，漲幅約3.6%。法人預期，台股可能區間震盪整理，除持續受美國升息消息干擾，也應留意地緣政治風險影響。

不畏美股大跌，台股11日開低走高，終場小跌27.11點，跌幅0.15%，收在18310.94點，站穩18000點大關之上，並收復季線、月線、10日及5日等所有天期均線；單週上漲636.54點，漲幅3.6%。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，春節開紅盤後台股往往有不錯表現，據統計，2012年以來台股春節後的上漲機率達8成以上，若將時間拉長至開紅盤後的10日、20日，台股上漲機率更提高至9成，僅2020年因全球疫情爆發，且大幅擴散衝擊而走跌。

葉獻文表示，目前市場共識是美國聯邦準備理事會可能於3月升息，預期美國升息對台股的影響可能在第1季發酵完畢，在升息前，台股走勢可能不時受到訊息影響，出現劇烈震盪。

安聯投信台股團隊指出，市場對於聯準會升息及縮表進程的預期，半年前就開始反覆消化，但觀察跌深的高價平股走勢，相關干擾因子的影響仍在。

分析師王兆立預期，台股短期可能區間震盪整理，並以個股表現為主；包括緯軟、中光電、精材、光寶、亞光、玉山金、京城銀及永豐金等，均將於本週召開法人說明會，將會是市場關注重點。

安聯投信台股團隊表示，投資人仍須留意國際地緣政治的風險，不排除可能牽動油價走勢，進而對通膨數據造成影響。（編輯：林淑媛）1110213