王美花：電費現在太便宜 要推廣節電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者梁珮綺台北6日電）極端氣候已成新常態，去年5月異常高溫刷新用電量，面對今年炎夏的嚴峻挑戰，經濟部長王美花今天說，想向家庭用戶推廣節電，「因為現在電費其實是太便宜了」。

王美花接受Yahoo TV「齊有此理」主持人王時齊專訪，談303大停電因果、用電情形及能源轉型等議題，節目在今天中午播出。

由於去年5月極端高溫帶動用電量屢創新高，今年時序已邁入4月，即將面臨炎夏用電挑戰，王時齊詢問「今年夏天冷氣開著應該OK吧」。

王美花表示，夏天開冷氣沒問題，重要的是如何節電，目前已與大用戶商量，在產業端如何做到最有效率的節電方式，家戶反而是要努力的部分，「因為現在電費其實是太便宜了」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

王美花進一步表示，俄烏戰爭爆發以來，對能源價格造成相當大的波動，3月底未決定電價是否調漲的電價審議委員會，應會在6月前召開，待情勢明朗後做全面評估，會做出決定。

另外，王美花也坦言，2050淨零碳排對台灣來說，是一件很難的事，產業面要改善製程、能源面則要加大供給低碳、零碳電力，其實對全球而言，都是一大挑戰，是整個地球要共同面對的問題。（編輯：翟思嘉）1110406