柯文哲憂班班有冷氣恐跳電 王美花：政策規劃周延

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（中央社記者郭建伸台北6日電）台北市長柯文哲對「班班有冷氣」政策電路系統表達擔憂。經濟部長王美花今天表示，她不評論柯文哲，但這個政策當時規劃周延，行政院、教育部提供冷氣、電路改善補助，台電也投入超過3000人力免費改善線路。

台北市長柯文哲昨天受訪時對政府推動「班班有冷氣」政策電路系統表達擔憂，指冷氣是高耗能電器，教室裝冷氣，供電的契約容量必須跟著提升，若電路沒有改變，班班都停電之前會班班都跳電。

立法院經濟委員會今天審查著作權集體管理團體條例、商品標示法部分條文修正草案，王美花被媒體問及班班有冷氣議題。

王美花表示，班班有冷氣政策是行政院補助各地方政府經費，最早規劃欲改善的是學校裡、學校外的線路；台北市政府及各地方政府跟台電合作，台電也投入超過3000名人力，台電也審核學校內部線路並免費改善外部線路。

王美花表示，幾個月來工作人員不眠不休安裝冷氣、改善線路，可安裝太陽能面板的學校也都安裝，讓班班能發電。

媒體詢問，是否覺得柯文哲誤解政策。

王美花表示，她不評論柯文哲，但這個政策當時規劃周延，行政院、教育部提供冷氣、電路改善補助，而台北市政府的內部線路費就超過新台幣5億元。

此外，中國上海疫情升溫波及蘇州與昆山等地，媒體也詢問昆山持續封城，經濟部是否盤點在地台商的產能因應。

王美花表示，放假前有跟相關廠商聯繫，廠商目前產能沒受影響，但因物流被影響，廠商會轉移相關生產基地來因應，放假後會密切聯繫廠商。

外媒報導英特爾（Intel）執行長季辛格（Pat Gelsinger）正造訪包括台積電等亞洲供應商，媒體詢問季辛格是否經濟泡泡來台。王美花表示，不評論廠商申請專案。（編輯：趙蔚蘭）1110406