紡織展採購洽談會落幕 永續環保與複合機能受青睞

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（中央社記者賴言曦台北17日電）紡拓會今天表示，今年的台北紡織展（TITAS）春季採購洽談會共邀請17個國際品牌及50家參展商進行105場一對一採購洽談會，品牌商本季採購重點聚焦在永續環保及複合機能紡織品上。

紡拓會透過新聞稿表示，今年的台北紡織展（TITAS）春季採購洽談會已於12日結束，因COVID-19疫情延燒，國內邊境管制未鬆綁，這次春季採購洽談會主要透過實體與視訊並行的方式辦理，以協助國內業者持續與國際買主接軌，開拓全球商機。

紡拓會指出，今年的紡織品春季採購洽談會邀請不同專業領域的國際買家，包含衝浪、狩獵、登山、競賽運動、休閒流行及嬰兒汽車座椅等，品牌有美國GOLITE、MARMOT、UNDER ARMOUR、VF CORP；英國BRITAX、PENTLAND、SPRAYWAY；義大利OBERALP、MACRON；澳洲RIP CURL、SEA TO SUMMIT；日本三井、MIZUNO；韓國YOUNGONE；中國大陸諾詩蘭、鐵血、探路者等。

紡拓會指出，氣候變遷議題是全球矚目焦點，永續發展是世界齊心的目標，本季品牌商採購重點亦以「永續環保」為主軸，積極建立結合環保與機能的綠色供應鏈。

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紡拓會說明，在原料方面，訴求可再生、生質及消費後回收的纖維、紗線及布副料，如回收寶特瓶、漁網及海洋廢棄物等；永續製程部分聚焦減少染色廢水與降低碳排放量製成的布料，如無水染色技術、植物染色技術、原抽色紗布料等；機能應用方面則著重具吸濕排汗、抗菌、防汙、涼感遮光等複合機能紡織品。

紡拓會先前宣布，今年第26屆台北紡織展（TITAS）將回歸實體舉辦，並將於10月12日至14日在台北南港展覽館1館登場。（編輯：黃國倫）1110517