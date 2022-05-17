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4月人民幣存款終結連4降 散戶不回頭依舊連13跌

2022/5/17 19:00（5/17 19:12 更新）
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中央銀行17日公布4月國銀人民幣存款餘額為人民幣2269.66億元，月增16.45億元，終止連4跌。（中央社檔案照片）
中央銀行17日公布4月國銀人民幣存款餘額為人民幣2269.66億元，月增16.45億元，終止連4跌。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北17日電）中央銀行今天公布4月國銀人民幣存款餘額為人民幣2269.66億元，月增16.45億元，終止連4跌，不過散戶依舊沒有回心轉意，持續減持人民幣存款，個人戶存款已經連13個月下滑。

根據央行統計，4月國銀人民幣存款餘額合計為2269.66億元，月增16.45億元，其中外匯指定銀行（DBU）存款餘額月減3.08億元、降至1964.54億元，國際金融業務分行（OBU）存款餘額則因客戶貨款收入增加，月增19.53億元、升至305.12億元。

央行外匯局官員表示，4月DBU當中的法人戶存款增加，但個人戶減少更多，導致DBU存款餘額下滑，且散戶減持人民幣存款的趨勢不變，去年4月至今，個人戶存款已經連續13個月下跌。

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央行今天一併提供最新的銀行各天期最優人民幣專案利率供外界參考，1個月期是永豐銀的3.05%、3個月期為中信銀的3.28%、6個月期是渣打的2.4%、9個月期為高雄銀行的1.95%，一年期則以土銀和陽信銀行的2.4%最佳。

外匯局官員指出，最新的各天期專案利率和4月底相比差異不大，只有9個月期微降；整體來看，在利率水準平穩的情況下，散戶會綜合評估各種產品類別、投資管道，不一定會持續放在存款，推測也是基於上述考量，使得個人戶存款持續下滑。（編輯：潘羿菁）1110517

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