國銀海外布點632處 亞洲地區占比高達84%

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（中央社記者謝方娪台北17日電）截至今年首季，本國銀行已在海外設立632個據點，其中亞洲據點占比就高達84%；另為持續強化和外國金融監理機關合作，金管會已和39個國家或地區簽署67份雙邊MOU。

金管會統計，截至今年第1季為止，國銀已設立632個分支機構，其中包括21家子行、153家分行、29家支行、55家代表人辦事處及343家子行設立的分、支行等。

本國銀行在海外據點遍布亞太地區、歐洲、美洲、非洲等地，其中以在亞洲地區有531個據點最多、在美洲地區有75個據點居次。

金管會銀行局副局長童政彰表示，為協助國銀海外布局並與各國加強監理合作，金管會透過與外國金融主管機關簽署監理合作備忘錄、進行雙邊會議、電話會議、舉行監理官會議等方式，保持與地主國監理機關聯繫，以建立彼此信任且適時分享資訊的監理合作基礎。

截至目前為止，金管會已和39個國家或地區的64個機關簽署67份雙邊MOU，其中包含銀行業18份、證券期貨業25份、保險業6份、跨業別14份、金融科技4份。

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童政彰指出，雖然近2年全球受到COVID-19疫情衝擊，金管會與各國金融監理機關較難透過直接面對面交流，但疫情期間金管會除了日常例行以信函、電話等方式就金融監理事務溝通交流外，也藉由參加國際視訊會議，與各國金融監理機關就最新國際關注議題，包括因應疫情措施、網路及科技風險、氣候環境等，進行意見交換及經驗分享。

童政彰表示，金管會將繼續積極參與國際金融監理組織活動，同時推動與各國監理機關交流合作，並持續關注國際監理趨勢及金融發展議題，以確保台灣金融活動安全及秩序，強化台灣金融體系效能，也為全球區域金融市場穩定貢獻心力。（編輯：趙蔚蘭）1110517