北富銀參與LINE Bank增資 砸近22億元持股升至27.18%

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（中央社記者張璦台北18日電）富邦金今天召開重訊記者會指出，子公司北富銀董事會通過參與LINE Bank增資，金額為新台幣21.95億元，加計參與減資後的股數，持股比率將從25.1%提高至27.18%。

純網銀連線銀行（LINE Bank）開業僅1年，累計虧損達22.74億元，董事長黃仁埈先前表示，增資原本就在規劃內，已拜會大股東並取得共識。

富邦金控今天召開重大訊息記者會，資深副總劉中平表示，北富銀今天通過董事會決議，將參與LINE Bank減資暨增資；Line Bank此次擬辦理減資金額25億元，以彌補累積虧損；同時，考量未來營運發展所需，以每股面額10元價格辦理現金增資，總增資金額為75億元；北富銀增資金額為21.95億元，加計參與減資後的股數，持股比例將從25.1%升至27.18%。

北富銀表示，創新業務的推動需要時間來經營建立新的市場規則與用戶習慣，這是發展純網銀前期必要的投入，也是當初投資時既定的營運方針，本次是依照原訂計畫隨LINE Bank發展進程進行增資，透過資源持續挹注鞏固純網銀發展基礎，協助提升台灣金融創新價值與能力。

同時，有別與傳統銀行及其他純網銀，LINE在台灣擁有高達2100萬月活躍用戶，高度連結民眾日常生活，是金融服務落實科技創新的最佳應用場景，LINE Bank則深度結合LINE生態圈以及用戶生活場景，發展出多項極具特色的服務，從靈活便捷的小額信貸到多元化的電子支付方案，每月有近7成用戶活躍使用LINE Bank服務，為大眾創造豐富多彩的生活金融體驗，實現其發展潛力及創新價值。

其中，在簽帳金融卡業務上，LINE Bank推出快點卡，消費後LINE POINTS回饋即時給點，還可以立刻折抵消費，快速便利的特色備受卡友好評，據財團法人聯合信用卡處理中心（NCCC）統計，「快點卡」每月平均簽帳金額、每月平均簽帳筆數雙雙達到同業市場第一名。

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在信貸服務方面，LINE Bank則提供24小時全年無休的線上申請和撥款服務，並因應不同場景提供差異化產品，像是分期信貸主打優惠額度及利率，可滿足房屋裝修、購車等一次性大筆資金運用；循環信貸則具備「隨借隨還、按日計息、簽約後最快1分鐘到帳」等亮點，用戶等於擁有一個專屬的週轉小金庫，兼顧對隱私性及便捷性的雙重需求。

在各項創新服務的帶動下，LINE Bank用戶也隨之高速增長，自2021年4月正式開業起截至2022年3月底，用戶累計達110萬戶，全國20歲至39歲人口當中，已有近13%人口為LINE Bank客戶，2022年第1季數位帳戶數更達到全國第四大，是目前業界數位帳戶成長速度最快的銀行。（編輯：潘羿菁）1110518