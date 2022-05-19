集邦：4月筆電面板出貨兩年新低 全年恐再下修

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（中央社記者潘智義台北19日電）研調機構集邦科技指出，受中國封控與品牌庫存調整影響，今年4月筆電面板出貨為1750萬片，年減21.5%，為自2020年4月以來的出貨新低。

集邦科技透過新聞稿公布最新調查，預估第2季筆電面板出貨為5510萬片，季減21.2%、年減19%；下半年筆電面板拉貨動能仍虛弱，全年出貨量下修至2.4億片，年減14.9%，且恐仍有下調的可能。

集邦分析，此波數據修正主要來自兩個原因，首先，終端需求放緩，受到俄烏戰爭、高通膨以及中國封控等因素影響，導致全球主要經濟體成長放緩，整體消費力道減緩。

觀察眾品牌今年第1季整機筆電銷售5560萬台，年減4.5%。品牌面臨第1季的銷售衰退，連帶使第2季展望趨於保守，對於面板的採購量也急轉直下。

其次，集邦解釋，品牌商手上的面板庫存水位居高不下，過去兩年旺盛的筆電終端需求與面板缺貨，促使品牌商對面板釋放大量訂單來搶稀缺的面板資源。不過，面臨需求反轉，過去大量購買的面板轉變成大量庫存，據悉4月底前品牌手上的筆電面板庫存約8至12週；相較正常水位的6至8週足足高出2至4週，導致品牌商不得不大量下修筆電面板訂單以進行庫存調整。

在筆電面板經過第2季的修正之後，集邦認為，下半年仍有兩大風險，包括面板庫存去化將可能延續到第3季，中國封控除了導致代工廠停工或產能受衝擊外，物流與零組件延宕也使得整機組裝的產能降低，面板庫存將無法順利去化。

同時，品牌可能無法在第2季無法完成去化庫存的預期下，第3季筆電面板拉貨動能恐受影響。

其次，品牌商整機庫存水位高檔，自2021下半年開始航運持續壅塞，眾多筆電整機仍在海上或在港口的貨櫃集散地，成為尚未銷售出去的整機庫存。

集邦表示，品牌筆電整機的庫存狀況明顯比疫情前高，而高水位的整機庫存，以及終端需求疲軟夾擊，將會再延長筆電面板出貨的修正時間。

因此，第3季筆電面板拉貨動能恐難出現反轉，而第4季的反彈動能將要視品牌手上的面板庫存、整機庫存的去化狀況而定。（編輯：黃國倫）1110519