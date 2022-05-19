台灣紡織品東京展示會 紡拓會估商機近380萬美元

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（中央社記者潘智義台北19日電）紡拓會今天表示，日本當地已恢復正常生活模式，2022年台灣紡織品東京展示會展出兩天，有將近400名日本買主到場採購，預估商機近380萬美元。

紡拓會透過新聞稿指出，2022年台灣紡織品東京展示會共徵集宏遠興業、佳紡國際、尚益染整、偉全實業及富勝紡織等21家業者參展，展出產品包括超輕量、防潑水、抗菌除臭、透氣快乾等機能性紡織品，還有廢棄漁網再製、生物可分解、回收寶特瓶等時下受到日本買主矚目的永續環保紡織品。

紡拓會強調，本次展出吸引日本著名商社及大型知名採購商到訪，例如八木、田村駒、丸紅、豐島、蝶理、旭化成、三菱商事、伊藤忠等；GOLDWIN、Watts、DreamWorks等成衣服飾企業亦到場參觀。

紡拓會說明，日本是全球第3大經濟體，也是全球主要成衣進口市場之一。依據台灣海關統計，日本為我國紡織品第7大出口市場，2021年台灣紡織品及成衣出口至日本總額約3.2億美元，其中紗線及布料各約1.1億美元，合計占比逾7成。

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日本政府目前已開放辦理商務簽證，為爭取疫情解封後的龐大商機，紡拓會訂於10月27、28日辦理台灣紡織品大阪展示會，敬邀各紡織企業報名參展。

此次由經濟部國際貿易局支持，紡拓會執行的「2022年台灣紡織品東京展示會」已於5月18日圓滿結束，疫情延燒至今有兩年之久，日本政府自今年3月起，放寬商務人士入境政策之後，台灣紡織業者終於能夠親自派員至日本進行拓銷。（編輯：張均懋）1110519