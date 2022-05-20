慧洋樂觀看今年營運 股東會通過配息5.5元

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（中央社記者賴言曦台北20日電）慧洋-KY今天召開股東會，並通過董事會決議，配發現金股利新台幣5.5元；展望後市，慧洋總裁藍俊昇認為，今年營運將持續樂觀向上，預估今年船舶換約漲幅可望上修至4成以上。

慧洋2021年營業收入191.69億元，營業利益82.58億元，稅後淨利82.45億元，每股稅後盈餘（EPS）達11.05元。

藍俊昇透過致股東報告書表示，慧洋今年預計尚有6艘新船交船，當中包括3艘卡姆薩極限型船舶及3艘輕便型船舶。在新船中，包括3艘符合第3期氮氧化物排放標準的環保船舶。

公司治理方面，藍俊昇說明，受惠於營運現金流增加，慧洋將繼續降低負債比，但因船舶貸款多為長期性負債，因此仍會以短期負債為優先償還目標。

藍俊昇也表示，另一方面，慧洋也將針對2023年之後減碳及其他環保要求評估必要的設備投資， 並也正在和長期客戶商討中期解決方案，以確保本公司在財務上及環保合規上的長期競爭力，迎接後COVID-19疫情時代的新挑戰。

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展望後市，藍俊昇認為今年集團營運將持續樂觀向上，慧洋會靈活調整租船政策，適時調整固定租金與指數連動船比重，而今年初預估的2022年船舶換約漲幅，將可望上修至4成以上。

但藍俊昇也提到，環保新規2023年即將上路，加上散裝船舶造價上漲、貨櫃船舶訂單排擠，影響船商投入新船意願，但慧洋仍維持一貫穩定造船政策，預料將成為此波榮景的最大贏家。（編輯：楊凱翔）1110520