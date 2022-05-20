崇越入股成第2大股東 世禾：投資考量
2022/5/20 12:24
（中央社記者張建中新竹20日電）半導體通路商崇越取得半導體及光電設備清洗業者世禾4.21%股權，成為世禾第2大股東。世禾表示，崇越應是單純投資考量。
世禾前10大股東名單出爐，崇越新進入世禾前10大股東之列，持有世禾2389張股票，持股比重約4.21%，為第2大股東，僅次於冠麟投資的15.04%。
世禾表示，與崇越有生意往來，例如採購爐管等，不過，崇越入股世禾應是單純投資考量。世禾今年股東常會將全面改選董事，並未安排崇越進入董事會。
訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
訂閱
請輸入正確的電子信箱格式
感謝您的訂閱！
世禾去年每股純益新台幣7.16元，預計每股配發1元現金股利，並以資本公積每股配發2.5元現金，總計每股將配發3.5元現金，若以世禾19日收盤價64.3元計，殖利率約5.44%。
受惠設備銷售業績成長，世禾4月營收達2.01億元，為19個月來新高，年增16.54%；前4月營收7.77億元，年增10.42%。世禾第1季稅後淨利9203萬元，年增12.46%，每股純益1.62元。（編輯：楊蘭軒）1110520
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。