台銀「三駕馬車」戰略發威 前4月稅前淨利54億元

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（中央社記者張璦台北20日電）台灣銀行消金、企金、政府部門業務「三駕馬車」再發威，董事長呂桔誠今天表示，台銀今年前4月稅前淨利達新台幣54億元，加上政策性負擔，總額來到85億元，已達年度預算數52%。

台灣銀行經濟金融論文獎頒獎典暨經濟研究所揭牌儀式今天登場，呂桔誠、總統府資政陳博志等人出席。

呂桔誠接受媒體聯訪時指出，台銀今年1至4月稅前淨利達54億元，若加上政策性負擔31億元，總額更來到85億元，「已達年度預算數52%」；成長動能來自「三駕馬車」（Troika），即消費者金融、企業金融與政府部門放款業務，均衡發展。

呂桔誠指出，其中，成長最多的是消金，到今年3月底餘額突破1兆1000億元，主要來自房貸業務，承作方向多為首購、一房、青安、築巢優利貸等，目前新承作中，首購、一房占約95%。

金融科技研發方面，呂桔誠表示，5年多來台銀金融科技專利件數持續增加，到今年4月底，累計申請數為399件，355件通過核准，且其中50件是門檻較高的發明專利，橫跨資訊處、資安處、數位金融部、貴金屬部等，顯見研發量能在台銀內發酵。

呂桔誠致詞時表示，台銀成立至今123年，作為台灣領導銀行，擔任關鍵金融樞紐，台銀從日治時代開始針對經濟研究投入相當多心力，從農林漁牧產業到工業發展，再到最近30年著重經濟研究，最近10年則重視金融研究。

呂桔誠說，6年前透過台銀這一品牌創立論文獎，鼓勵年輕研究人員，也體現台銀企業社會責任提升到學術層面；此外，在520行慶，台銀迎來新里程碑，經濟研究處正式升格為經濟研究所，盼藉以提升財經研究水平。

呂桔誠指出，台銀經濟研究所目前有21名人員，未來將擴編、增設副所長，至於人選是否內調，他表示，「希望有新的能量」挹注。

陳博志致詞時說，台銀是「百年老店」，同時也是先進的金融業者，不斷為台灣進行財經相關研究；諾貝爾經濟學獎得主史提格里茲（Joseph Stiglitz）日前說，疫情和俄烏戰爭是21世紀走向的轉捩點，但其實經濟自由化思維改變，以及物聯網（IoT）、人工智慧（AI）等科技變革，同樣改變整個世界格局，對經研人才而言，是挑戰也是機會 。

台銀2017年起辦理「台灣銀行經濟金融論文獎」，提升台灣豐沛經濟金融研究量能，今年徵稿活動則自即日起開跑至12月30日，總獎金高達97萬元，歡迎有興趣者踴躍參與。（編輯：蘇志宗）1110520