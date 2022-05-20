劉揚偉：中國封控對鴻海影響小 看下半年景氣還好

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（中央社記者吳家豪台北20日電）鴻海董事長劉揚偉今天受訪表示，下半年景氣目前看起來還好，仍要觀察俄烏戰爭、中國COVID-19疫情和通膨控制的狀況，且中國封控對鴻海影響非常小。

劉揚偉今天出席台灣區電機電子工業同業公會第26屆第1次會員代表大會，獲選為監事會召集人，並於會後接受媒體聯訪。

談到下半年景氣，劉揚偉表示，「目前看起來還好」，但仍然要觀察俄烏戰爭、中國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、通膨控制的狀況，看起來都有一些因應作為，可能再隔幾個月會看出來有沒有效果。

針對中國封控，劉揚偉說，鴻海看到的影響非常小，這跟整個產業狀況有關，有些產業狀況則不是很好。

媒體問及是否擔心股市波動，劉揚偉表示，股市的事情不是經營者想追求的，真正要追求的是經營成果，把產品做得更好、把客戶服務得好，這才是最重要的。

劉揚偉向電電公會新任理監事表示，過去多年他在中國拚事業，這次疫情改變很多人的生活和未來，讓人們可以靜下心來思考如何把台灣產業做得更好，為台灣做出更多貢獻。

他說，電子業是台灣對外非常重要的一張「名片」，隨著全球局勢發展，現在資通訊產業面臨許多不同挑戰，台灣也面臨內部環境發展限制、資源分配問題，希望電電公會的會員可以提供協助。（編輯：張均懋）1110520