台聚：太陽能市場長期發展樂觀 帶動EVA需求熱絡

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（中央社記者賴言曦台北20日電）台聚主管今天在線上法說會表示，受惠能源價格高漲、太陽能需求快速復甦，EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）量、價明顯回溫；轉投資的古雷一貫廠雖認列虧損，但長期營運看好。

台聚生產的EVA主要用於太陽能封裝的光伏級和鞋材的發泡級，台聚副總經理吳銘宗表示，中國的發泡級需求放緩且將進入第3季淡季，光伏級已成中國最大EVA應用市場，其需求強弱成為左右EVA行情的關鍵。

吳銘宗指出，受惠全球關注及落實減碳、綠能議題，太陽能市場長期需求樂觀，今年第1季EVA需求顯較往年熱絡，為EVA新產能紓壓，且EVA價格至5月以來到今年最高點，預估今年全球裝機量為195GW至240GW，年成長20%至40%。

吳銘宗指出，光伏價錢到5月處於高點，雖然當前需求有撐，但太陽能模組廠對於價格的接受度也是影響關鍵，另外光伏價高帶動發泡、熱融膠價格走揚，此相關後市發展，要看下游廠商能否順利將成本轉嫁，長期持審慎樂觀看待。

吳銘宗提到，CBC（新型環狀嵌段共聚高分子）方面受限COVID-19疫情影響，目前產能開啟較為困難；至於PE（聚乙烯）受惠乙烯價格下跌，且第2季開工率優於第1季，對於PE第2季展望持樂觀態度。

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台聚轉投資、去年正式投入營運的的古雷一貫廠，今年第1季認列虧損。總經理王克舜表示，古雷一貫廠啟用後預計每個月有2船乙烯運抵台灣，以自用為主；近期原料成本輕油價格偏低，但下游產品的量、價好壞參半，且目前仍處營運初階段，長期來看，對古雷一貫廠發展抱持正面態度。

台聚第1季營收新台幣170.9億元，年增5.58%；歸屬母公司業主淨利5.35億元，年減57.2%；每股盈餘0.5元。（編輯：張均懋）1110520