首艘大型液化天然氣船試航台中港 順利完成靠卸

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（中央社記者張璦台北21日電）一艘18萬立方公尺級液化天然氣（LNG）船，20日成功靠泊台中港中油台中液化天然氣廠，今天結束卸收、安全離港，完成大型LNG船首度試航台中港任務，開啟進口LNG新頁。

台灣中油公司今天發布新聞稿指出，在台灣港務分公司、台灣港引水人、台灣中油公司多年共同努力下，第一艘18萬立方公尺級液化天然氣船「Global Sealine」20日成功靠泊台中港西13碼頭的中油台中液化天然氣廠，並於今天結束卸收後安全離港，完成大型LNG船首度試航台中港任務。

中油表示，隨著全球天然氣需求逐年增加，國際LNG船皆朝大型化方向發展，船舶大型化除了能降低單位運輸成本外，也具有節省燃油、節省總靠泊在港時間與費用等優點。

中油指出，為配合國家能源政策，2025年天然氣發電佔比將達50%以上，未來台中港開放大型LNG船進港後，不僅可提升船運調度彈性，也能減輕台中港船舶進出負荷，有助於港區未來發展。

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台中港務分公司、台中港引水人、台灣中油公司自民國108年起，即開始著手進行18萬立方公尺級LNG船操航安全評估，這份努力終於在今年開花結果。中油表示，雖然目前仍屬試行性質，但已驗證台中港具備靠泊大型LNG船的能力，期待完成試航後，台中港能夠正式開放大型LNG船進港。

中油指出，配合政府能源政策，積極提升LNG進口量以穩定供應國內市場需求，扮演台灣天然氣供應的重要角色；這次18萬立方公尺級LNG船「Global Sealine」成功領航停靠、卸收台中港，建立了台灣天然氣穩定供應，更成熟、完善的里程碑。（編輯：郭無患）1110521