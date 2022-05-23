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六福集團50週年 瞄準地產觀光未來跨足多元產業

2022/5/23 11:37
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（中央社記者江明晏台北23日電）六福表示，今年正式迎接50週年，新竹關西的六福淺山聚落正逐步建置，2026年全新六福酒店式商辦將完工，未來將結合全球ESG趨勢，跨足房地產、物業、零售、觀光等多元產業。

六福旅遊集團是台灣老字號的觀光品牌，從1972年起家厝六福客棧開幕，發展至今成為全台唯一跨足飯店、野生動物園、遊樂園、餐飲等領域的旅遊集團，今年正式迎接50週年。

六福今天發布新聞稿表示，過去半世紀聚焦觀光產業，未來將結合全球ESG趨勢，走向多元發展，跨足房地產、物業、零售、觀光。

六福並針對近期集團物業與事業體說明新進度，展開危老重建的六福客棧已開始進行拆除作業，預計今年第3季正式開工動土，2026年全新的六福酒店式商辦將完工。

同時，六福指出，觀光本業仍持續推進，以永續旅遊、永續食旅出發，新竹縣關西鎮的六福淺山聚落正逐步建置，將打造生態旅遊及安居品牌，成為集團未來發展的重要引擎；具四鐵共構交通優勢的台北六福萬怡酒店，則全力發展減碳旅遊、永續觀光，零售電商則結合綠色餐飲，把關食安創造無可取代的產品。

此外，六福表示，集團慶祝50週年，集團官網內企業社會責任（CSR）專區正式上線，並舉辦線上「六福幸福同學會活動」，即日起至6月30日間，民眾至集團官網或據點的臉書粉絲頁上傳曾經在六福各處拍下的回憶照片，就有機會抽中六福村門票、六福莊和六福萬怡住宿券等。（編輯：楊凱翔）1110523

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