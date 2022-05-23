中系手機處理器出貨 研調估連3季衰退
2022/5/23 14:37
（中央社記者江明晏台北23日電）研調機構指出，中系智慧型手機處理器（AP）首季出貨1.78億顆，季增4%、年減16%；因全球性通膨又逢烏俄戰爭、中國封城，估第2季中系智慧機處理器AP出貨將連3季較去年同期下滑。
DIGITIMES Research今天發布新聞稿指出，根據旗下分析師翁書婷調查統計，2022年第1季中系智慧型手機所需應用處理器（Application Processor；AP）出貨為1.78億顆，季增4%、年減16%，主因為通膨影響，以及新興市場出貨不如預期。
展望第2季，DIGITIMES Research表示，中系智慧型手機所需AP出貨預估季增7.3%、年減12.5%，連續3季呈現年減，因中國與海外市場皆疲軟，中系品牌多次大幅下調手機年出貨預估。
進一步觀察，DIGITIMES Research指出，2022年第1季主要AP供應商中，高通（Qualcomm）旗艦AP驍龍Gen 1下單三星（Samsung）的4奈米製程產能不足，且高通加速轉向5G生態系布建，縮減4G AP供應，使其整體AP出貨量季增幅度小於聯發科。
第2季起，DIGITIMES Research表示，新興市場4G手機換機潮受通膨影響，使以4G AP為主力的聯發科出貨成長不如預期，高通則因中國5G市場疲軟，5G AP出貨力道受限。（編輯：楊凱翔）1110523
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