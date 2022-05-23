外資大賣金控土洋對作 法人：攻堅待電子金融齊揚

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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）台股今天震盪走低，終場小漲11.56點收在16156點，未守穩月線和16200點，外資和投信連2日買超台股，不過金控股土洋對作，外資大賣金控、接手群創，投信則是賣超友達。

台股今天小漲11.56點，收在16156.41點，成交值新台幣2329.38億元，加計盤後2346.35億元，三大法人外資及陸資、投信買超，自營商賣超，合計買超39.77億元，其中自營商賣超7.33億元，投信買超26.83億元，外資及陸資買超20.27億元。外資和投信連2個交易日買超台股。

台指期淨部位方面，三大法人今天淨多單減少1381口至5402口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少1545口至4048口。

觀察外資買賣超個股動向，根據台灣證券交易所統計，航運股和面板股成為外資青睞標的，包括陽明、群創、長榮、長榮航，分別買超2.13萬張、1.83萬張、1.7萬張、1.64萬張。外資今天也買超萬海7551張，排名第6。

至於金控股則成為外資今天殺盤重心，富邦金、新光金、開發金、元大金、中信金排名前5大，分別遭外資賣超1.98萬張、1.58萬張、1.28萬張、1.18萬張、1.05萬張。

相較之下，金控股成為投信法人買盤標的，包括開發金、永豐金、元大金、台新金、中信金、第一金、合庫金等，排名投信買超個股前8大，其中前3大開發金、永豐金、元大金分別買超9900張、8865張、6255張。

至於華航、友達、中鋼則成為投信調節前3大標的，分別賣超9643張、8623張、3801張。

摩爾投顧分析師林漢偉接受中央社記者電訪表示，台股仍缺乏主流，今天電子和金融拉回，其中金控股包括富邦金、國泰金跌破波段低點，主要是市場擔憂產險銷售防疫保單理賠規模可能影響資產評價損失。

林漢偉表示，台股若要明顯上攻，待金融跌深反彈，電子、金融和傳產同步走揚，台股才有機會一舉突破月線反壓、向上盤堅。（編輯：張均懋）1110523