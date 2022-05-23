國壽首季股債實現281億元 金融資產未實現損益轉負

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（中央社記者蘇思云台北23日電）國泰金今天舉行法說會，國泰人壽第1季股債實現利得約新台幣281億元，較去年減少超過6成，國壽首季金融資產未實現損益也轉為負747億元，主要受到債券殖利率大幅彈升所致。

國泰金今天舉行第1季線上法人說明會，國泰金第1季稅後淨利為344億元，較去年同期減少4成，累計每股稅後純益（EPS）為2.6元。國泰金發言人鄧崇儀表示，主要是因去年金融市場上行，投資收益高基期所致，不過今年第1季的稅後淨利仍是國泰金歷史同期次高水準。

國泰人壽第1季稅後淨利261億元，較去年衰退47%，為歷年同期次高，國泰世華銀行第1季稅後淨利69億元，年成長7%，存放利差提升，淨利息收入年成長10%，手續費淨收益年成長15%，主要由財富管理、信用卡及聯貸手續費所帶動。

鄧崇儀表示，因為市場債券利率彈升顯著、股市回落修正，影響淨值及金融資產未實現損益，國壽第1季底淨值下金融資產未實現損益轉為負747億元，單季變動1768億元，國壽淨值從去年底的7421億元，下降到5941億元。不過，如果用IFRS 17同時以公允價值衡量資產與負債，負債減幅超越資產，去年9月到今年第1季底淨值增加超過1000億元。

國泰人壽執行副總經理林昭廷表示，第1季國內外股票、專案投資仍是獲利500億到600億元，不過債券受利率彈升太多出現損失，整體金融資產未實現損失達747億元，但是壽險公司在債券上可以重新調整結構，新錢報酬率也會提升。

國泰人壽首季實現股債資本利得為281億元，較去年同期減少超過6成。根據國壽投資布局資料，國壽在台股投資金額占整體的6.7%，投資報酬率10.5%；國外股票占比6.3%，投資報酬率8.8%；國內債券占比8.5%，投資報酬率率2.2%；國外債券占比59.9%，投資報酬率4.3%；現金占比為1.6%，投資報酬率0.2%。

不過，國壽避險前經常性投資收益率為2.83%，比去年同期2.79%提升。國壽指出，今年以來海外債新錢收益率較去年同期明顯上升，有助提升經常性收益，且受惠於新台幣第1季貶值及替代避險成效提升，首季年化避險利得有0.43%。

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至於國壽後續投資策略，林昭廷表示，國泰人壽目前資本適足率（RBC）在350%以上，股市這幾個月有較深的跌幅，也是長期布局的好機會，瞄準價值型、高股息股票等，投資團隊會機動尋求好的長期投資機會。

國泰金今天也公布國泰人壽2021年底隱含價值（EV）達1兆1990億元，比2020年底增加550億元、成長率5%，換算成國泰金股數後，每股EV為91元也創下歷史新高。（編輯：趙蔚蘭）1110523