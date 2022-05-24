美股強彈618點 標普500進一步遠離熊市

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美股23日在金融股帶動下強彈，道瓊指數猛漲618點。圖為華爾街路標與紐約證券交易所。（中央社檔案照片）

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（中央社記者尹俊傑紐約23日專電）美股今天在金融股帶動下強彈，道瓊指數猛漲618點，週線連8黑後撥雲見日；上週險些陷入熊市的標普500指數漲逾1.8%。但經濟隱憂猶存，多頭行情告終警報仍未解除。

3大指數幾乎全天保持在平盤以上，道瓊工業指數終場猛漲618.34點，漲幅1.98%，收在31880.24點。標準普爾500指數勁揚72.39點，漲幅1.86%，收在3973.75點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲180.66點，漲幅1.59%，收在11535.27點。

標普500指數11大類股全數收紅，金融股漲幅達3.2%，表現一馬當先。

摩根大通（JPMorgan Chase）股價大漲6.2%，為表現最棒的道瓊指數成分股。投資人擔憂經濟前景之際，摩根大通高層向股東表示，放款成長與利率走升將讓這家全美最大銀行受益，信貸損失預料因消費者財務狀況良好而保持在低點。

其他指標金融股也表現亮眼。花旗集團（Citigroup）與美國銀行（Bank of America）漲幅都達6%左右，富國銀行（Wells Fargo）漲幅也超過5%。

蘋果公司（Apple）股價勁揚4%，年初以來跌幅縮小到19.4%。蘋果是美股近期回檔嚴重受災戶之一，5月稍早將全球市值最高企業頭銜讓給沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）。

雲端運算服務供應商VMware股價飆漲24.8%。華爾街日報引述知情人士說法報導，半導體大廠博通（Broadcom）洽談以約600億美元現金及股票收購VMware，這筆今年規模最大併購案本週稍晚有望公布。博通股價下挫3.1%。

美股年初攻上歷史高點後有如洩氣的皮球，近幾週盤勢波動加劇，適逢聯邦準備理事會（Fed）持續升息並宣布縮減規模9兆美元的資產負債表，以利壓制盤踞在40年高點的通貨膨脹。今年首季美國經濟萎縮後，投資人擔心聯準會積極緊縮貨幣政策恐讓經濟陷入衰退。

俄軍2月入侵烏克蘭刺激能源價格大漲，中國以封控措施防止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情惡化卻進一步擾亂供應鏈，通膨憂慮有增無減。

美股20日盤中重挫，標普500指數從年初高點累計回檔一度超過20%，跨過熊市（空頭市場）門檻，尾盤反攻才得以延續2020年3月COVID-19大流行後超寬鬆貨幣政策點燃的多頭行情。

不過，美股仍處於數十年難得一見的低潮，近幾週多次跌深反彈後賣壓再現。

道瓊指數已連8週收黑，拉出1932年經濟大蕭條時期以來最長週線跌勢；標普500指數與那斯達克指數則是週線連7黑，為2001年網路泡沫破滅後最長頹勢。

今天反彈後，道瓊指數與標普500指數從年初歷史收盤高點回檔幅度約為13.4%、17.2%；那斯達克指數去年11月攻上歷史收盤高點後累計回檔28.2%，依舊處於熊市。

高盛集團（Goldman Sachs）經濟學家估計，未來兩年美國經濟陷入衰退的機率達35%。回顧歷史，股市在經濟不景氣時期表現低迷。自二次世界大戰以來，標普500指數在經濟衰退期間從高點到低點平均跌幅達30%。（編輯：馮昭）1110524