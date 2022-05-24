鴻海工業富聯攜手輝達 攻高效能資料中心與邊緣運算

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）鴻海旗下工業富聯今天宣布採用搭載繪圖晶片設計大廠輝達（NVIDIA）Grace CPU系統設計，因應高效能資料中心及邊緣運算應用商機。

搭上台北國際電腦展（COMPUTEX 2022）熱潮，工業富聯今天新聞稿宣布，將採用以NVIDIA HGX、OVX和CGX系統設計的Grace CPU中央處理器和Grace Hopper Superchip晶片整合架構。

工業富聯表示，NVIDIA Grace CPU鎖定資料中心應用，因應高效能運算、數據分析、雲端遊戲等對運算能力具有嚴格要求相關應用，提升性能、容量、能源效率和可配置性。

至於Grace Hopper Superchip晶片架構是把NVIDIA Grace CPU與NVIDIA Hopper 架構的繪圖處理器（GPU）配對，相關整合模組可應用在高效能運算和大規模人工智慧應用程式。

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工業富聯指出，NVIDIA Grace Hopper架構可將大至兆位元組運算的應用程式性能提高10倍，讓科學家和研究人員提升運算效能。

工業富聯也將推出搭載NVIDIA Grace CPU超級晶片的新伺服器系統，相關系統將在模組上使用NVLink-C2C和LPDDRX連接兩個中央處理器，提高散熱效能，並運用具效益的機箱內部空間，可提供客戶更彈性的高頻寬擴充匯流排PCIe配置選擇及保留水冷散熱選項。（編輯：黃國倫）1110524