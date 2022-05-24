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外資賣超逾80億元 提款金融股

2022/5/24 18:27
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（中央社記者吳家豪台北24日電）台股今天下跌192.78點，收在15963.63點，外資及陸資賣超新台幣80.61億元，金融股在前10名賣超個股占6席，其中開發金賣超4.81萬張居首。

台股今天早盤一度上漲破16200點、達16219.8點，盤中美股期指電子盤翻空，投資人信心不足，加上量能萎縮，難以突破月線反壓，指數震盪翻黑，終場下跌192.78點，收在今天最低15963.63點，高低震盪256.17點，再度失守萬六大關，成交值萎縮至2079.99億元。

觀察外資賣超排行榜，前3名皆是金融股，依序為開發金4.81萬張、新光金2.45萬張、元大金2.31萬張；聯電、元大滬深300正2位居第4、5名，賣超張數來到2.09萬張、1.45萬張。

外資賣超第6至10名個股依序為國泰金、中信金、富邦金、國泰永續高股息、中鋼，張數為1.31萬張、9964張、9564張、6248張、5758張。

買超方面，外資主要加碼航運及面板股，前10名包括陽明、群創、華新、大同、長榮、長榮航、華航、上海商銀、第一金、友達。

投信今天買超17.36億元，前5名個股包括鴻海、定穎、致伸、元大金、奇鋐。（編輯：張均懋）1110524

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