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經部：砂石供應從源頭管控 量足價穩

2022/5/24 19:06
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（中央社記者曾智怡台北24日電）傳出西部砂石價格行情蠢蠢欲動，經濟部澄清，自水利署執行疏濬土石採售分離及固定價格販售政策以來，價格已從源頭有效管控，目前砂石原料庫存充分，可滿足全國6個月以上需求量。

媒體報導西部砂石價格攀至今年以來新高，行情蠢蠢欲動，備受營建業矚目。經濟部今天透過新聞稿澄清，報導提及的砂石價格，是將每立方公尺單位誤植為每噸，導致有近1.5倍差距，已請媒體予以更正，避免造成外界誤解。

水利署表示，自108年下半年起，為穩定市場砂石價格、並防止囤積壟斷，以及配合砂石供需結構調整政策，各河川局及水資源局執行轄管疏濬採售分離的土石售料，是採固定價格販售，自源頭管控砂石價格，避免廠商因競價墊高成本，而造成砂石成品價格上升。

水利署進一步說明，今年度販售價格較去年持平或小幅降低，且疏濬外運販售部分已達3311萬噸，可提供2594萬噸成品，達成率56%，進度超前。

礦務局表示，依據各區最新統計資料，今年4月砂石均價每噸分別為北區新台幣395元、中區363元、南區278元、東區277元，較上月波動幅度最大僅0.36%，較去年同期漲幅在1.83%內。

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考量近期因疫情、油價、運費及鋼材等原物料上漲因素，砂石碎解洗選設備營運及維修費用增加，砂石價格已屬平穩，顯見自水利署執行疏濬土石採售分離及固定價格販售政策以來，市場砂石價格確實已從源頭有效管控。

礦務局強調，全國砂石原料供應充分，4月底庫存已達3788萬噸，可提供全國砂石需求6個月以上緩衝期，相關資訊皆逐月向行政院公共工程委員會提報，以利政府充分掌握砂石量價資訊。（編輯：趙蔚蘭）1110524

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